شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. يوسف الصافى لاعب الطائرة: هوايتى البلاى ستيشن وبجب حماقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب لاعب فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى السابق و المحترف حاليا فى صفوف بويتيرز الفرنسى .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

البلاى ستيشن .

بتدخل المطبخ ؟

قليل جدا .

إيه الأكلة التى تتميز فيها ؟

شاورما .

من نجمك المفضل ؟

كريستيانو رونالدو .

من مطربك المفضل ؟

محمد حماقى .

لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون أيه ؟

ضابط .

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله ؟

كريم عبد العزيز .

بتحب الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال .