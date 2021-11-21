الامارات | رسمياً.. مانشستر يونايتد يصدر قراراً صارماً بحق مدربه سولشاير

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. مانشستر يونايتد يصدر قراراً صارماً بحق مدربه سولشاير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي مانشستر يونايتد الانجليزي، الأحد، رسمياً إقالة مدربه النرويجي أولي غونار سولشاير من منصبه اثر النتائج المتردية التي حققها الفريق بإشرافه خلال الموسم الحالي.

وقال النادي في بيان رسمي: "يعلن نادي مانشستر يونايتد بأن اولي غونار سولشاير قد ترك منصبه مدربا للفريق" مشيراً الى ان مساعده مايكل كاريك سيشرف على الفريق بصورة موقتة في المباريات المقبلة.

وأضاف "سيظل أولي اسطورة في نادي مانشستر يونايتد ونأسف لأننا توصلنا الى هذا القرار الصعب".

وكانت تقارير صحافية عدة في انكلترا كشفت في الساعات الاخيرة، بان ادارة نادي مانشستر يونايتد قررت اقالة سولشاير من منصبه وذلك اثر السقوط المذل امام واتفورد 1-4 السبت في الدوري الانكليزي الممتاز.

والخسارة كانت الخامسة في اخر 7 مباريات في الدوري المحلي وجاءت بعد هزائم قاسية ايضا امام ليستر سيتي 2-4، وليفربول الغريم التقليدي (صفر-5) وامام الجار مانشستر سيتي صفر-2.

واشارت صحيفتا "ذي تايمز" و"ذي انديبندنت" وموقع "مانشستر ايفنينغ نيوز" بان الاجتماع الطارىء الذي دعا اليه النادي في وقت متأخر من مساء السبت ادى الى اتخاذ القرار باقالة سولشاير الذي استلم منصبه في ديسمبر عام 2018 خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو.

وكان سولشاير جدد عقده مع الشياطين الحمر لثلاث سنوات جديدة في يوليو الماضي وسيحصل بالتالي على تعويضات بقيمة 7.5 ملايين جنيه (نحو 10 ملايين يورو).

وقاد سولشاير فريقه الى احتلال المركز الثاني الموسم الماضي وبلوغ نهائي الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) وتوسم انصار النادي خيرا بقدرة فريقهم على المنافسة على اللقب لا سيما بعد عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الى صفوف الفريق وابرام صفقتين رائعتين مع الجناح الانكليزي الدولي جايدون سانشو من بوروسيا دورتموند الالماني والمدافع الفرنسي رافايل فاران الفائز مع منتخب بلاده بكأس العالم عام 2018، لكن الفريق لم يكن على قدر هذه التطلعات حيث يحتل حاليا المركز السابع بفارق 12 نقطة عن تشلسي المتصدر.



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