الامارات | مشادة عنيفة بين مدربي ليفربول وأرسنال كلوب وأرتيتا.. كواليس ما جرى على خط التماس! (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن مشادة عنيفة بين مدربي ليفربول وأرسنال كلوب وأرتيتا.. كواليس ما جرى على خط التماس! (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت مشادة بين الألماني يورغن كلوب والإسباني ميكيل أرتيتا مدربا ليفربول وأرسنال في قمة الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت، إثر تدخل لاعب "الريدز" السنغالي ساديو ماني مع مدافع "المدفعجية" الياباني تاكيهيرو تومياسو الأمر الذي أثار حفيظة أرتيتا قبل دخوله في حوار غاضب مع كلوب مما اضطر الحكم لتحذيرهما بإشهار البطاقة الصفراء في وجه كليهما.

ورصدت الكاميرات عند خط التماس اشتعال أزمة بين المدربين ليضطر أعضاء الجهازين الفنيين في كلا الفريقين للتدخل مع الحكم الرابع لمنع اشتباكهما.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة نقلت تفاصيله صحيفة "ميرور": "لقد كان مجرد احتكاك جسدي بين ماني ومنافسه، يحدث ذلك كثيراً.. دكة أرسنال صعّدت الأمر كما لو كان ساديو يستحق بطاقة حمراء، لذلك سألت عما يريدون في هذا الموقف.. لم يكن شيئًا، حتى أن ماني لم يلمس لاعب أرسنال، لقد كان مجرد احتكاك بين لاعبين ارتقا في الهواء معًا، لم يكن رد فعل أرتيتا جيداً.. لقد كان الحكم جيدا، لقد استحققت بطاقة صفراء، نعم لم يكن الأمر جيدًا وهذا ما حدث".

في المقابل، قال أرتيتا: "كنت أدافع عن فريقي.. هذا كل شيء.. لقد تحدثت مع كلوب عقب المباراة وهنأته.. أعتقد أن الأجواء كانت جيدة منذ البداية.. وهذا هو حال كرة القدم".

وكان ليفربول قد هزم أرسنال برباعية نظيفة ليرفع رصيده إلى 25 نقطة، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 20 نقطة في المركز الخامس.

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