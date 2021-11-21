ما هو موعد مباراة الأولمبي الباجي والنجم الساحلي في الدوري التونسي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يحل النجم الساحلي ضيفا ثقيلا على الأولمبي الباجي، في الجولة السابعة من المجموعة الثانية بالدوري التونسي موسم 2021-2022.



وانطلقت منافسات الدوري التونسي يوم 16 أكتوبر/ تشرين أول الماضي. ويحتل اتحاد تطاوين صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

في المقابل، يتربع فريق الاتحاد المنستيري على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية من الدوري التونسي بـ14 نقاط.

ويملك النجم الساحلي في رصيده 5 نقاط من 5 مباريات، يحتل بها المركز السادس في جدول ترتيب الدوري التونسي (المجموعة ب)، بينما يتواجد اتحاد الأولمبي الباجي خامسا وله 6 نقاط.

موعد مباراة الأولمبي الباجي والنجم الساحلي، هو الثانية عصرا بتوقيت تونس، الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وذلك يوم الاثنين 22 نوفمبر/ تشرين ثان الحالي.

وتقام المباراة بدون حضور جماهير للفريقين، في ظل الاحترازات الصحية التي مازالت مطبقة بسبب أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19).

سيتم بث مباراة الأولمبي الباجي والنجم الساحلي في الدوري التونسي على القناة الوطنية الأولى في حالة إنهاء أزمة حقوق البث بين التلفزيون التونسي والاتحاد المحلي لكرة القدم.

جدول ترتيب الدوري التونسي لموسم 2021-2022

المجموعة الأولى

اتحاد تطاوين - 10 نقاط

الترجي - 10 نقاط

البنزرتي - 10 نقاط

الصفاقسي - 10 نقاط

المجموعة الثانية

الاتحاد المنستيري - 14 نقطة

الإفريقي - 11 نقطة

مستقبل الرجيش - 9 نقاط

هلال الشاية - 7 نقاط

جدول ترتيب هدافي الدوري التونسي لموسم 2021-2022

زياد بن سالم - حمام الأنف: 3 أهداف

بولينج ديمبلي - البنزرتي: 3 أهداف

أيمن الحرزي - الصفاقسي: 3 أهداف