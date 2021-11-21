مانشستر يونايتد يعلن إقالة سولشاير رسميا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بشكل رسمي، إقالة النرويجي أولي جونار سولشاير من منصب المدير الفني للفريق.



جاء ذلك بعد ساعات قليلة من خسارة مان يونايتد أمام واتفورد بنتيجة 4-1، في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصدر مان يونايتد بيانا عبر موقعه الرسمي قال فيه: "يعلن النادي أن سولشاير قد ترك منصبه كمدير فني للفريق".

وأضاف: "سيظل دائما أسطورتنا، ومن المؤسف أننا توصلنا لهذا القرار الصعب، بعد أن كانت الأسابيع القليلة الماضية مخيبة لآمالنا".

وزاد بقوله: "لا ينبغي أن ننسى المجهود الذي قام به على مدار آخر 3 سنوات، لإعادة بناء الفريق على المدى الطويل".

وعن خليفة سولشاير، قال يونايتد "سيتولى مايكل كاريك الآن مسؤولية الفريق للمباريات المقبلة، بينما يتطلع النادي لتعيين مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم".