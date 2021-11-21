رسمياً.. مانشستر يونايتد يعلن إقالة مدربه أولي جونار سولشاير بسبب سوء النتائج.. وزيدان يقترب

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأحد، عن إقالة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير عن قيادة الفريق.

وكان مانشستر يونايتد قد خسر مساء أمس السبت أمام واتفورد بنتيجة 4-1 ، ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن النادي، في بيان رسمي له، عن تعيين مايكل كاريك مدربًا مؤقتًا لمانشستر يونايتد.

وقال النادي الإنجليزي في بيانه: ”سيظل أولي دائمًا أسطورة في مانشستر يونايتد، ومن المؤسف أننا توصلنا إلى هذا القرار الصعب“.

وخسر مانشستر يونايتد في خمس من آخر سبع مباريات لعبها في الدوري الإنجليزي، لتتزايد الضغوط على سولشاير بعد الهزيمة الأخيرة التي جمَّدت رصيد الفريق عند 17 نقطة في المركز السابع بعد مرور 12 جولة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وكانت وسائل إعلامية قد ذكرت أن عائلة "جليزر" مالكي النادي دعوا إلى اجتماع طارئ لمجلس الإدارة أمس من أجل بحث مصير سولشاير بعد تلقيه الكثير من الانتقادات.

وأوضحت الوسائل الإعلامية أنه تم تكليف المدير العام للمجموعة، ريتشارد أرنولد، بالتفاوض على الشروط الدقيقة لرحيل سولشاير، ويُعتقد أنه سيكلف يونايتد حوالي 7.5 مليون جنيه إسترليني كمكافأة نهاية الخدمة.

وانتهت بذلك ولاية سولشاير التي استمرت ثلاث سنوات في ”أولد ترافورد“، على الرغم أن المدرب النرويجي وقع عقدًا جديدًا في يوليو الماضي مع وجود شرط جزائي يقدر براتب موسم واحد في حالة إقالته.

وأفادت صحيفة ”تايمز“ البريطانية، بان جويل جليزر طالب من إدارة الفريق تكثيف اتصالاتها مع الفرنسي زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد، من أجل إقناعه بقبول خلافة سولشاير.

ويعتقد ملاك النادي أن المدرب الفرنسي الفائز بثلاثية تاريخية في دوري أبطال أوروبا رفقة ريال مدريد، هو الأنسب في الوقت الحالي لإنقاذ مانشستر يونايتد وإعادته لسكة الانتصارات والألقاب.

وسبق وعبر زيدان عن رفضه خوض تجربة جديدة وتدريب فريق في منتصف الموسم، لكنه حاليا تحت ضغط كبير من إدارة مانشستر يونايتد والتي ستحاول إقناعه لقبول العرض مهما كان الثمن.

وكان الأيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، ضمن المرشحين لخلافة سولشاير، لكنه نفى رسميا وجود اتصالات بينه وبين إدارة مانشستر يونايتد.