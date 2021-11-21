شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. مخطط الأحمال يقود فقرة بدنية استعدادا لمواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد كابلو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، تدريبات بدنية متنوعة للاعبين فى المران الصباحى اليوم استعداداً لمواجهة غزل المحلة المقرر لها غدا الاثنين.

ويدخل الأهلى معسكرا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران الرئيسى الذى يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وفاز الأهلى على المقاولون العرب بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس الأول على استاد الأهلى والسلام، فى الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز. سجل هدف المباراة حمدى فتحى فى الدقيقة 67 برأسية متقنة من ركلة ركنية نفذها على معلول من الناحية اليسرى.

ويتصدر الأهلى قمة الدورى برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز فى أربع مباريات وتحقيق العلامة الكاملة بعد تحقيق الانتصار على كل من الإسماعيلى والبنك الأهلى والزمالك والمقاولون العرب.