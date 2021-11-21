شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يعسكر بالقاهرة ويتدرب صباحا قبل السفر إلى الدوحة 27 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو منتخب مصر الأول أن الفريق سيؤدى تدريباً صباح يوم 27 نوفمبر الجارى فى أحد فنادق القاهرة قبل السفر مساء نفس اليوم إلى قطر لخوض منافسات كأس العرب.

وتتوقف مسابقة الدورى العام يوم 27 نوفمبر الجارى نظراً لمشاركة منتخب مصر الأول بقيادة كيروش فى بطولة كأس العرب فى الدوحة، فى الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة اللاعبين النهائية المشاركين في بطولة كأس العرب المقرر اقامتها بالدوحة، وجاء ذلك بعد سلسلة اجتماعات تخللها مشاهدة جميع مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، وشملت القائمة 23 لاعبا روعى فيها استثمار ظروف الاختيار في تفعيل سياسة تقديم وجوه وأجيال جديدة استعدادا للارتباطات المستقبلية واسهاما في اتساع قاعدة المنتخب.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

محمد الشناوى ومحمود جاد ومحمد صبحى فى حراسة المرمى، والدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتوح ومحمود الونش وأيمن أشرف وأحمد ياسين ومحمد عبد المنعم ومروان داوود ، وفى الوسط: حمدى فتحى وعمرو السولية ومهند لاشين وامام عاشور وعمر كمال عبد الواحد واحمد رفعت ومحمد مجدى افشة ومصطفى فتحى واحمد سيد زيزو ، والهجوم: محمد شريف ومروان حمدى واسامة فيصل وحسين فيصل.