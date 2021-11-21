شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يضع برنامجاً خاصاً لعودة بامبو فى يناير بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفنى للبنك الأهلى بقيادة خالد جلال برنامجاً خاصاً لعودة كريم بامبو للمشاركة مع الفريق بعد انتهاء عقوبة إيقافه 4 أشهر بدأت فى سبتمبر الماضى، بسبب تناول اللاعب دواء تخسيس يحتوى ضمن مكوناته على مادة محظورة.

ومن المقرر أن يعود بامبو للمشاركة مع الفريق فى يناير المقبل بعد انتهاء العقوبة، ويأمل الجهاز الفنى فى استغلال فترات التوقف فى يناير من أجل تجهيز اللاعب للعودة سريعاً إلى الفريق.

وكشف مصدر بالنبك الأهلي، أن النادى لم يضع استعدادات خاصة للزمالك فى اللقاء الذى يجمع الفريقين غداً الاثنين بالجولة الخامسة فى الدورى، وقال المصدر، استعداداتنا لكل المباريات قوية لا نفضل مباراة على أخرى، واللائحة لا يوجد بها تمييز فى المباريات.

من جهته أعلن الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، قائمة مباراة الفريق لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها غداً الاثنين بالجولة الخامسة من مسابقة الدورى الممتاز. ويدخل الفريق معسكرا مغلقا مساء اليوم استعدادا للمباراة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمود حمدى "الونش" - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافى - حمزة المثلوثى - حازم إمام.

خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - أحمد سيد "زيزو" - محمد أوناجم - مصطفى فتحى - أيمن حفني.

الهجوم : عمر السعيد - سيف الدين الجزيري.

وشهدت القائمة استبعاد المغربى أشرف بن شرقى بعدما عانى اللاعب من الإصابة بإلتواء فى الأنكل خلال مواجهة الإسماعيلى، كما ضم حازم إمام بعد انتهاء فترة إيقافه.