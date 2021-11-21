شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة شباب الهوكى المشاركة فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد الهوكى قائمة منتخب الشباب المقرر أن تغادر ظهر اليوم، الأحد، إلى الهند للمشاركة فى بطولة كأس العالم فى الفترة من 24 نوفمبر الجارى وحتى 5 ديسمبر المقبل.

وتضم بعثة منتخب شباب الهوكي كلا من، عبد الله زينهم و عبد الرحمن محمد و حسين عوض ومصطفى صابر ومحمد حسنى وصابر أشرف وأحمد جلال ومحمود حسين و أحمد حسين ويوسف محمد و عمر زكى و أحمد عباس وحسام الدين رجب و خالد نبيل و زياد عادل ومحمود أحمد وسعيد أحمد ومحمد سنوسى.

ويرأس بعثة المنتخب فى هذه البطولة طارق مصطفى عضو مجلس الإدارة بعد نجاحه فى المجلس الجديد برئاسة شريف كمال فى الانتخابات الأخيرة.

ونجح شريف كمال مؤخرا فى الاستمرار بمنصبه برئاسة اتحاد الهوكى لمدة 4 سنوات مقبلة بالحصول على 10 أصوات من أصل 16، بينما حصد منافسه يحيى دعبس على 6 أصوات.

وعلى مقعد العضوية نجح كل من: رامى بدر و طارق مصطفى و أحمد عصمت و أيمن البسطى و تامر حسنى.

وتسابق الثنائى كمال و دعبس فى انتخابات أكتوبر 2019، عندما كان مقعد الرئيس شاغرا فى ظل تقديم هانى حمودة الرئيس السابق استقالته.

ونجح شريف كمال نائب رئيس الاتحاد السابق فى عهد حمودة وقتها فى الفوز بمنصب رئاسة الاتحاد بالحصول على 11 صوتًا من أصل 17 ممن لهم حق الحضور والتصويت فى العمومية مقابل 6 أصوات لمنافسة يحيى دعبس.