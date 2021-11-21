شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات السلة: من حق الاتحاد التظلم على غرامة الـ65 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فتحى، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة والمشرف على لجنة المسابقات، أن فريق سلة الاتحاد السكندرى من حقه الاعتراض والتظلم على قرار اللجنة بشأن الغرامة المالية والإيقاف الذى تم توقيعه على الفريق على خلفية رفض استلام ميداليات المركز الثانى ببطولة دورى المرتبط.

وقال فتحى فى تصريحات لليوم السابع، إن أى فريق من حقه التظلم على قرارات اللجنة عامة، وفى واقعة رفض الميداليات يحق للاتحاد التقدم بتظلم والاعتراض على العقوبة، وبناءً عليه يتم دراسة التظلم ووفقا له يتم اما التخفيض للمبلغ أو إلغاؤه أو الإبقاء عليه كما هو، إلا أن الاتحاد لم يقدم حتى الآن أى تظلم خاصة أن العقوبة صدرت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وقررت لجنة مسابقات السلة إيقاف اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى لحين سداد قيمة الغرامة المالية الموقعة على الفريق.

ووصلت الغرامة المالية إلى 65 ألف جنيه، بواقع 3 آلاف على كل لاعب ومثلها على أفراد الجهاز الطبى والإدارى بينما 5 آلاف على المدير الفنى للفريق.