شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى وأيمن أشرف وبدر بانون ينتظمون فى مران الأهلي قبل مباراة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمد الشناوى وأيمن أشرف وبدر بانون ثلاثى الأهلى فى التدريبات الجماعية للفريق صباح اليوم، بعدما اكتفوا بتدريبات استشفائية خفيفة أمس على هامش مران الفريق الجماعى قبل أن ينتظموا اليوم فى المران الجماعي.

ويدخل الأهلى معسكرا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران الرئيسى الذى يقام على ملعب التتش بالجزيرة استعداداً لمباراة غزل المحلة، المقرر لها غداً، الاثنين، فى الجولة الخامسة لبطولة الدورى الممتاز.

وفاز الأهلى على المقاولون العرب بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس الأول على استاد الأهلى والسلام، فى الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز.

ويتصدر الأهلى قمة الدورى برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز فى أربع مباريات وتحقيق العلامة الكاملة بعد تحقيق الانتصار على كل من الإسماعيلى والبنك الأهلى والزمالك والمقاولون العرب.

من ناحية أخرى، يحسم مسئولو النادى الأهلي مصير العروض التى بدأت تصل لبعض لاعبى الفريق عقب معسكر المارد الأحمر المقرر إقامتها فى الإمارات خلال ديسمبر المقبل، ورغم أن الأهلى لا يرغب فى الاستغناء عناصر الفريق الأساسية والذين تلقوا اتصالات وعروض "شفهية" من أندية خارجية، فى مقدمتهم المالى آليو ديانج ومحمد مجدى أفشة ومحمد شريف وعلى معلول، إلا أن إدارة الأهلى قررت الانتظار لحين وصول هذه العروض بشكل رسمي، على أن تتم مناقشتها بعد معسكر الفريق الذى سيُقام فى الإمارات خلال ديسمبر المقبل.

وقال مصدر فى الأهلى، إن إدارة النادى تترقب وصول عروض رسمية من أندية خارجية أو داخلية للبت فيها، حيث طلبت هذه الأندية ضم عدد من لاعبى الأهلى فى ميركاتو الشتاء خلال يناير المقبل، وأوضح المصدر أن مسئولى القلعة الحمراء يرغبون فى الحفاظ على القوام الأساسى للأهلى لاسيما أن الفريق سيواصل مسيرته فى بطولة دورى ابطال أفريقيا فى فبراير المقبل.