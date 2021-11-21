شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة نهائى بطولة كأس الرابطة 5 فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة 5 فبراير المقبل موعداً لمباراة نهائى بطولة كأس الرابطة التى ستقام لأول مرة هذا الموسم، ومن المقرر أن تنطلق يوم 8 يناير المقبل.

وأوضح مسئولو الرابطة أن البطولة تنطلق من 8 يناير حتى 5 فبراير المقبل، وسيتم تقسيم الفرق إلى ثلاث مجموعات مع وضع الزمالك والأهلي وبيراميدز على رؤوس المجموعات باعتبارهم الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من بطولة الدوري الموسم الماضي.

يذكر أن الرابطة قررت أن تكون مشاركة الأندية فى كأس الرابطة إجبارية، وتخوض الفرق المسابقة بلاعبي الفريق الاحتياطيين نظراً لإقامة البطولة وقت كأس الأمم الأفريقية.