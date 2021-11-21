شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة نهائى بطولة كأس الرابطة 5 فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة 5 فبراير المقبل موعداً لمباراة نهائى بطولة كأس الرابطة التى ستقام لأول مرة هذا الموسم، ومن المقرر أن تنطلق يوم 8 يناير المقبل.
وأوضح مسئولو الرابطة أن البطولة تنطلق من 8 يناير حتى 5 فبراير المقبل، وسيتم تقسيم الفرق إلى ثلاث مجموعات مع وضع الزمالك والأهلي وبيراميدز على رؤوس المجموعات باعتبارهم الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من بطولة الدوري الموسم الماضي.
يذكر أن الرابطة قررت أن تكون مشاركة الأندية فى كأس الرابطة إجبارية، وتخوض الفرق المسابقة بلاعبي الفريق الاحتياطيين نظراً لإقامة البطولة وقت كأس الأمم الأفريقية.
وحددت رابطة الأندية المصرية المحترفة 15 ديسمبر المقبل موعداً لسحب قرعة بطولة كأس الرابطة التى ستقام لأول مرة هذا الموسم.
وتبحث رابطة الأندية عن توفير راعٍ للبطولة المستحدثة التي ستنظم بالكامل من قبل الرابطة، على أن يجري توفير جوائز مالية قيمة للفريق البطل والفريق الحائز على المركز الثاني بالبطولة، بجانب وعود بتوفير مكافآت لكل الأندية المشاركة في البطولة.
وتقرر أن تلعب الفرق الأربعة في الدور نصف النهائي من بطولة كاس الرابطة بعد إجراء قرعة بين الرباعي، ليتأهل فريقان للمباراة النهائية من البطولة، ويجري حسم اللقب بينهما في النهاية مع بداية عودة المنتخب من رحلته في الكاميرون.