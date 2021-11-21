شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. لماذا فضل كيروش ضم حارس إنبى لقائمة كأس العرب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضل البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، استمرار الاعتماد على محمود جاد حارس مرمى فريق إنبى، فى الوقت الذى استبعد فيه محمد أبو جبل حارس الزمالك من قائمة الحراس النهائية المشاركة فى بطولة كأس العرب المقرر إقامتها بالدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر الحالي وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وشارك محمود جاد مع الفريق البترولى هذا الموسم في ثلاث مباريات منذ انطلاق مسابقة الدورى المصرى بنسختها الـ63 والتى مر منها 4 جولات بدأت بالزمالك في الجولة الأولى ثم استبعد حلمى طولان المدير الفني لإنبى الحارس أمام المقاولون بالأسبوع الثانى وأعاده للتشكيل الأساسي أمام غزل المحلة وسموحة بالجولة الثالثة والرابعة.

وتلقت شباك محمود جاد هدفين فى الجولة الأولى أمام الزمالك و3 أهداف فى الجولة الثالثة أمام فريق غزل المحلة وهدف أمام سموحة بالأسبوع الرابع، ليكون إجمالى عدد الأهداف التى تلقاها الحارس الدولى 6 أهداف.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني، قائمة اللاعبين النهائية المشاركين فى بطولة كأس العرب المقرر إقامتها بالدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر الحالي وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالى:

حراسة المرمي:محمد الشناوي و محمد صبحي و محمود جاد،الدفاع :أكرم توفيق و أحمد فتوح و محمود الونش و أيمن أشرف و أحمد ياسين و محمد عبد المنعم و مروان داود.

الوسط : حمدي فتحي و عمرو السولية و مهند لاشين و إمام عاشور و عمر كمال عبد الواحد مصطفي فتحي و أحمد رفعت و محمد مجدي أفشة و حسين فيصل،لهجوم : محمد شريف و أحمد سيد زيزو و مروان حمدي و أسامه فيصل .

جاء ذلك بعد سلسلة اجتماعات تخللها مشاهدة جميع مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز التي اختتمت اليوم، وشملت القائمة 23 لاعبا روعي فيها استثمار ظروف الاختيار في تفعيل سياسة تقديم وجوه وأجيال جديدة استعدادا للارتباطات المستقبلية واسهاما في اتساع قاعدة المنتخب، وجاءت على النحو التالي: