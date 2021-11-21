شكرا لقرائتكم خبر عن التنازل عن 25 مليون جنيه سنوياً شرط الأهلي لضم محمد الننى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يرى النادى الأهلى أزمة فى التعاقد مع محمد الننى نجم أرسنال الإنجليزى ومنتخبنا الوطنى حال تفريط ناديه فى خدماته، بل وتوجد قناعة كبيرة بأن اللاعب سيمثل إضافة واضحة للفريق حال وجود رغبة منه فى العودة للدورى المصرى وإيقاف مسيرته الاحترافية الطويلة، وإن كان هذا الأمر مستبعداً بعد تلقى اللاعب العديد من العروض الأوروبية، أبرزها من نادى جالاتا سراى التركي.

مصدر فى الأهلى أكد أن ناديه لم يدخل فى مفاوضات مع محمد الننى فى ظل وجود قناعة بأن اللاعب سيفضل استكمال مسيرته الاحترافية عن العودة للدورى المصرى فى الوقت الحالي، رغم تأكيد وكيل أعماله ووالده أنه حال عودته لمصر سيفضل العودة للنادى الأهلي.

وكشف المصدر أن التعاقد مع لاعب عالمى بحجم الننى سيمثل إضافة قوية للفريق، ولكن بشرط موافقته على تقاضى راتب أقل من الذى يحصل عليه فى أرسنال الآن بواقع 25 مليون جنيه سنوياً على الأقل، حيث يحصل اللاعب حالياً من العملاق الإنجليزى على 2.5 مليون إسترلينى، ما يعادل 52 مليون جنيه مصري، فى الوقت الذى يعد أقصى رقم من المحتمل أن يدفعه الأهلى فى لاعب بقيمة الننى سيكون 1.5 مليون دولار أى ما يعادل 27 مليون جنيه مصرى وهو أقصى راتب يحصل عليه لاعب فى الأهلي، حيث لن يحصل عليه أى لاعب أخر بخلاف الننى سوى على معلول فى عقد تجديده الجديد.

وباتت أيام محمد الننى معدودة داخل نادى أرسنال بعد اقتراب عقد اللاعب على الانتهاء بنهاية الموسم الجاري، حيث كشفت تقارير صحيفة بريطانية اقتراب اللاعب من الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير القادم.

ووفقاً لصحيفة "صن" البريطانية فإن نادى جالاتا سراى التركى يرغب فى حسم التعاقد مع محمد الننى خلال شهر يناير القادم، وذلك فى ظل خروج اللاعب من حسابات ميكيل أرتيتا المدير الفنى لنادى أرسنال، وأوضحت الصحيفة أن ويليام دافيلا وكيل أعمال محمد الننى أكد ان اللاعب لديه رغبة قوية فى خوض تجربة فى الدورى التركى من خلال بوابة نادى جالاتا سراي.

ويدخل محمد الننى دائرة اهتمام فريق جالاتا سراى التركي، بعد أن خاض موسمين بقميص فريق بشكتاش على سبيل الإعارة قبل العودة إلى الجانرز مجدداً.