شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة على رادار فيوتشر فى الميركاتو الشتوى تحسباً لرحيل عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسؤولو فيوتشر الموقف النهائى لمحمد عبد المنعم، مدافع الفريق المنضم مؤخراً إلى قائمة المنتخب الوطني التى تستعد للمشاركة فى بطولة كأس العرب، لتحديد موقفهم من ضم مدافع جديد فى موسم الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

ودخل رامى ربيعة، مدافع النادى الأهلي، دائرة اهتمامات فيوتشر تحسباً لرحيل عبد المنعم قريباً فى ظل اهتمام الأهلى بعودة اللاعب بعد تألقه فى المباريات الماضية، والتى كانت كافية لإقناع كارلوس كيروش مدرب المنتخب فى ضم اللاعب إلى قائمة الفراعنة.

من جهته، أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى لفيوتشر، أن محمد عبد المنعم سيكون مستقبل مصر فى قلب الدفاع، لأنه مميز فى الكرات العالية، وجيد فى التعامل على الأرض، وسريع، وقال عبد الظاهر، أنا على ثقة من أنه لو لم يعد للأهلى بعد فيوتشر سيحترف وينجح فى أوروبا، عقلية اللاعب مميزة ويستطيع أن ينجح لسنوات، وسعد سمير يتعامل معه كأخ أصغر ويساعده دائما ويقدم له النصائح.

ويواصل فريق فيوتشر تدريباته استعداداً لمواجهة إنبي، فى اللقاء الذى يستضيفه استاد السلام مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يحتل فيوتشر المركز السادس فى جدو مسابقة الدورى برصيد 7 نقاط، وخاض فيوتشر 4 مباريات فاز فى اثنتين وتعادل فى واحدة وخسر أخرى.