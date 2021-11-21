شكرا لقرائتكم خبر عن التشيك حل الأهلي السحرى لمنع رحيل نجومه مجاناً بسبب زيادة اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلى، مع بروكيتش مدير قطاع الناشئين، جلساتهما مع عدد من الأندية التشيكية خلال تواجدهما هناك لمحاولة تسويق عدد من اللاعبين، وتحقيق أقصى استفادة مادية وفنية من خلال تلك الخطوة، خاصة أن الفريق الأحمر يعانى من أزمة وجود عدد كبير من اللاعبين على قوة النادى، فى الوقت الذى لا يستطيع الجهاز الفنى للفريق الأول منحهم فرصة المشاركة.

ويعد من أبرز اللاعبين المرشحين للخروج إعارة للدورى التشيكى صلاح نصر ومحمد فخرى ليحلقا بزملائهما أحمد محمد بيسو، ومصطفى فوزى وميدو حسام والذين انتقلوا لأحد الأندية التشيكية فى وقت سابق.

ويرغب الأهلى فى حصول لاعبيه على فرصة المشاركة فى دورى أوروبى تمهيداً لعودة المميزين منهم لصفوف الفريق بع تألقهم دون أن تضيع حقوق الأهلى فيهم حال تركهم مجاناً دون تسويقهم، كما يرغب مسئولو الأهلى فى تحقيق أكبر استفادة من قطاع الناشئين والحصول على عوائد مادية من إعارة هؤلاء اللاعبين.

ويستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة غداً الاثنين ضمن منافسات مسابقة الدورى الممتاز. وفاز الأهلى على المقاولون العرب بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس على استاد الأهلى والسلام، فى الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز.

ويتصدر الأهلى قمة الدورى برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز فى أربع مباريات وتحقيق العلامة الكاملة بعد تحقيق الانتصار على كل من الإسماعيلى والبنك الأهلى والزمالك والمقاولون العرب.