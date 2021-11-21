شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العرب فرصة ذهبية لـ3 لاعبين لإقناع كيروش.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر بطولة كأس العرب التى يخوضها منتخب مصر بقيادة كيروش فى الفترة من 30 نوفمبر الجارى حتى 18 ديسمبر المقبل، باللاعبين المحليين، فرصة ذهبية لأكثر من لاعب لإثبات جدارتهم بارتداء قميص المنتخب، خاصة أن الخواجة البرتغالى لم يقتنع بمستواهم بشكل كبير حتى الآن.

أول هؤلاء اللاعبين هو محمد مجدى أفشة صانع ألعاب النادى الأهلى، الذى لم يقنع كيروش بمستواه حتى الآن، حيث استبعده المدرب البرتغالى فى المعسكر الأول للمنتخب أمام ليبيا، قبل أن يضمه فى المعسكر الثانى أمام أنجولا والجابون ولكنه لم يعتمد عليه بشكل أساسى، لذا تعتبر بطولة كأس العرب فرصة كبيرة لأفشة لإثبات جدارته بقميص المنتخب قبل كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون والمباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2022.

ثانى هؤلاء اللاعبين هو مصطفى فتحى لاعب الزمالك العائد من الإعارة فى صفوف سموحة بعدما لفت الأنظار بشدة، ولكنه لم ينتزع إعجاب كيروش فى المنتخب حيث استبعده أيضا فى المعسكر وضمه فى المعسكر الثانى دون أن يعتمد عليه أساسيا حتى فى غياب محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الانجليزى.

واللاعب الثالث هو مروان حمدى الذى ضمه كيروش للمنتخب فى مفاجأة كبيرة، وتعتبر بطولة كأس العرب فرصة له لاثبات ذاته وسط مهاجمى المنتخب مثل مصطفى محمد ومحمد شريف.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة اللاعبين النهائية المشاركين في بطولة كأس العرب المقرر اقامتها بالدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر الحالي وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وجاءت على النحو التالي:

محمد الشناوى ومحمود جاد ومحمد صبحى فى حراسة المرمى، والدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتوح ومحمود الونش وأيمن أشرف وأحمد ياسين ومحمد عبد المنعم ومروان داوود ، وفى الوسط: حمدى فتحى وعمرو السولية ومهند لاشين وامام عاشور وعمر كمال عبد الواحد واحمد رفعت ومحمد مجدى افشة ومصطفى فتحى واحمد سيد زيزو ، والهجوم: محمد شريف ومروان حمدى واسامة فيصل وحسين فيصل.