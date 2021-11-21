شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يدعم نيدفيد: أول ماتش بعد سنتين و7 أشهر تعب وإحباط حمدلله على سلامتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص سعد سمير، قائد فريق فيوتشر، على دعم كريم نيدفيد زميله بالفريق، بعد خوض الأخير أول مباراة كاملة بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابات التى هددت مصيره الكروي مع النادي الأهلي في وقت سابق.

وكتب سعد سمير عبر حسابه على إنستجرام، "أول ماتش كامل بعد سنتين و7 أشهر كلهم تعب وإحباط وعمليات تهد أى حد لكن بكرم ربنا وتعبك وإصرارك انك ترجع وتقف على رجلك تاني دي حاجة مش سهلة حمدلله على سلامتك يا بطل وربنا يكرمك في اللي جاي وتكسر الدنيا ان شاء الله."

وانضم نيدفيد إلى فيوتشر في بداية الموسم الجاري قادماً من النادي الأهلي، بعد فترة صعبة قضاها في القلعة الحمراء بسبب الإصابات التي حرمته من المشاركة مع الفريق الأحمر.



سعد سمير

وواصل فريق فيوتشر تدريباته استعداداً لمواجهة إنبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء الثلاثاء المقبل على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام.

وشهد مران الفريق حالة من المعنويات المرتفعة بعد انضمام الثلاثي، أحمد رفعت، عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم إلى قائمة المنتخب الوطني التي تستعد لخوض منافسات كأس العرب.

ولعب فريق فيوتشر، بقيادة على ماهر، مباراة ودية أمس الجمعة مع فريق النجم المصرى وقام على ماهر بمشاركة اللاعبين التى لم تشارك فى لقاء إيسترن كومباني الماضي، لتجهيز كل عناصر الفريق.