شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الجودو: نسعى لاستضافة بطولة كأس العالم بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مطيع فخر الدين، رئيس الاتحاد المصرى للجودو، أنه يسعى لاستضافة وإقامة بطولة كأس العالم للجودو في مصر خلال الفترة المقبلة. وأضاف مطيع رئيس اتحاد الجودو أنه يسعي لاستضافة مصر هذه البطولة خلال الفترة القادمة من أجل إتاحة الفرصة للاعبى الجودو فى مصر للمشاركة في حدث قوي على أرض مصر.

وأشار مطيع إلى أنه يسعي لتطوير لاعبي الجودو فى مصر من خلال إقامة بطولات دولية في مصر ليشارك بها اللاعبون بسهولة ليتوفر لهم احتكاك قوى يساعدهم فى المحافل الدولية القادمة، خاصة أن البطولة ستكون بنقاط تساعد اللاعبين فى تحسين تصنيفهم الدولي.

وأوضح مطيع أن مصر تملك فرصة عظيمة لاستضافة الاحداث العالمية خلال الفترة القادمة في ظل حالة الأمن والأمان والاستقرار التي وفرتها القيادة السياسية خلال الفترة الاخيرة لتجعل مصر قبلة للعديد من البطولات الدولية خاصة وانها تملك بنيه منشأت تساعد علي استضافه اكبر البطولات.

ويأتي هذا في إطار استضافة مصر للبطولات الدولية والأفريقية بعد حالة الأمن والأمان التى أرسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب النهضة الحديثة منذ توليه قيادة لبلاد، وبناء مصر الجديدة التى يفتخر بها كل مصرى بصفة عامة وكل رياضى بصفة خاصة

ومن المقرر أن تقام انتخابات اتحاد الجودو يوم 2 ديسمبر المقبل، بمقر الاتحادات الرياضية وتشهد منافسة قوية على جميع المناصب.