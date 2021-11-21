شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو قبل السفر لخوض مباراة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم، وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة غزل المحلة المقرر لها غدا .

ويختتم فريق الأهلى تدريباته اليوم، الأحد، قبل التحرك إلى مدينة المنصورة للمبيت بها ثم التوجه غداً لملعب المحلة لمواجهة فريق الغزل فى الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز.

وفاز الأهلى على المقاولون العرب بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس الأول على استاد الأهلى والسلام، فى الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز.

سجل هدف المباراة حمدى فتحى فى الدقيقة 67 برأسية متقنة من ركلة ركنية نفذها على معلول من الناحية اليسرى.

ويتصدر الأهلى قمة الدورى برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز فى أربع مباريات وتحقيق العلامة الكاملة بعد تحقيق الانتصار على كل من الإسماعيلى والبنك الأهلى والزمالك والمقاولون العرب.