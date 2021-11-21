شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة زوجة أيمن طاهر مدرب حراس المنتخب السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت والدة زوجة أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب السابق والزمالك الأسبق، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة في الثالثة عصر اليوم الأحد بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر، على أن يقام العزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد مساء غدٍ.

وتقدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بخالص العزاء لأيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق ومنتخب مصر السابق في وفاة المغفور لها حماته.

وتتقدم إدارة النادي بخالص العزاء لأسرة الراحلة داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع مغفرته ورحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.