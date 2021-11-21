شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى استعداداته لمواجهة غزل المحلة بالدوري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر فيس بوك جانبًا من المران الختامى لفريقها استعدادًا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الخامسة والنصف عصر غدٍ الإثنين باستاد المحلة بالجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على استاد التتش ثم يعلن موسيمانى قائمة المباراة التي تتوجه للمحلة لدخول معسكر مغلق هناك.

وحذر موسيمانى لاعبيه من خطورة مباراة غزل المحلة، مشدداً على ضرورة التركيز واستغلال أنصاف الفرص للخروج بالنقاط الثلاث أمام منافس عنيد يقدم مباريات كبرى أمام المارد الأحمر، لاسيما على ملعبه ووسط أنصاره ضمن خطة الأهلى لاستعادة درع الدوري الغائب .

فى سياق آخر، يترقب محمود كهربا جناح الأهلي الحصول على فرصة للمشاركة مع الفريق الأحمر فى المباريات القادمة، بعد إذابة جبل الجليد مع بيتسو موسيماني المدير الفني، على خلفية الأزمة التى وقعت خلال المؤتمر الصحفي لمباراة البنك الأهلي، وحالة اللغط التى فسرها المدير الفني بأن اللاعب يسرب أخبار غرفة خلع الملابس لوسائل الإعلام.

وانتهت أزمة كهربا مع موسيماني بعد تدخل أعضاء الجهاز الفني بالأهلي وإقناع المدير الفني بأن كهربا لم يرتكب خطأ وأنه لم يشك ما حصل مع الجهاز الفني بالغرف المغلقة لوسائل الإعلام، والتأكيد على التزام اللاعب في التدريبات، وهو ما تفهمه موسيماني الفني وأغلق الصفحة وتعهد بمنح الفرصة للاعب شريطة الاجتهاد في التدريبات.

ويترقب كهربا موقفه من المشاركة مع الأهلي من عدمه قبل تحديد مصيره من البقاء في القلعة الحمراء أو الرحيل، لاسيما أنه يملك عرضا سعوديا يتكتم عليه في الوقت الحالي، ويضعه كخيار بديل اذا ما استمر في تجميده من قبل المدير الفني الجنوب إفريقي.

وخرج كهربا من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب ويتطلع لدخول قائمة مباراة المحلة في الجولة الخامسة للدوري