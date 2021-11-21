مرتجي يكشف خطوات جديدة في ملف استاد الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي والمرشح على منصب أمين الصندوق، أن هناك اتصالات مع خبراء عالميين ومتخصصين في انشاء الاستادات.

وتابع المرشح على منصب أمين الصندوق، أنه يتم حاليًا دراسة التصميمات الهندسية الخاصة بالشكل الإنشائي للاستاد في الداخل والخارج .

ويتواجد مرتجي ضمن قائمة محمود الخطيب، في الانتخابات النادي الأهلي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري.

وتابع مرتجي أنه سوف يتم البدء فعليًا في عملية إنشاء ستاد على أرض الواقع مع مطلع العام المقبل لتحقيق حلم أعضاء الأهلي وجماهيره.

وأشار إلى أن النادي قام بطرح الحقوق الخاصة بتسمية الاستاد، وتلقي عروضا قوية من قبل شركات عالمية تسعى للشراكة مع الأهلي واستغلال اسمه الكبير، ويتم حاليا دراسة كافة العروض لاختيار الأفضل والأنسب منها لتحقيق أقصى استفادة مالية للنادى .

وأشار مرتجى إلي وجود دراسات عديدة لتمويل المشروع خاصة أن اسم الاهلى كفيل بانجاح اى مشروع فى ظل رؤية النادي لإنجاز الإستاد بالشكل الذى يليق باسم الاهلى وأعضائه وجماهيره

وأضاف مرتجى أن ستاد الاهلى سيقام على مساحة 60فدان ، وبارتفاع يصل ألى 30متر وسيتضمن بعض المرافق الخدمية واللوجستية لخدمة الأعضاء والجماهير .

وأشار المهندس خالد مرتجى إلى ان تصميم الاستاد يحافظ على هوية النادي الأهلي، ويراعي استمرارية عمل الاستاد بشكل دائم وليس من خلال المباريات فقط، بالإضافة إلى وجود مخطط لدي مجلس إدارة الأهلي لاستغلال لإقامة مدينة رياضية متكاملة ملحقة بالاستاد مع مراعاة جميع الاجراءات اللوجستيه والتجهيزات التي تضمن سلامة وسهول عملية الدخول والخروج بهدف توفير أعلي درجات الراحة للجماهير.

وقال مرتجى ان الاستاد سوف يشمل متحفا ومنطقة لكبار السن على أقرب نقطة من اللاعبين، مشيرأ إلي أن مسألة تمويل الاستاد حظيت بدراسة متأنية، خاصة أن الكابتن الخطيب أكد على ضرورة سيادة قرار النادي في مسألة التمويل مع تنوعها ومساهمة الأعضاء والجماهير في هذه العملية.