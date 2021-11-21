المقاولون العرب: الـ "VAR" نقمة علينا.. وما يحدث غير منطقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بالمقاولون العرب، إن تقنية الفيديو "VAR" نقمة على الفريق، مضيفا أن ما يحدث أمر غير منطقي.

وسقط المقاولون العرب في مباراته الأخيرة أمام الأهلي بالجولة الرابعة من بطولة الدوري بهدف دون رد.

وخلال تصريحات لبرنامج "وان تو" المذاع عبر راديو "أون سبورت"، قال عادل: "(فار) نقمة على المقاولون العرب، كان لنا هدف صحيح ملغي أمام الأهلي".

وتابع: "نعم، الأخطاء غير مقصودة، لكن حكام الفيديو بحاجة لزيادة التدريبات واكتساب المزيد من الخبرات.. ما يحدث أمر غير منطقي، هذه ثالث مباراة نتأثر فيها".

وبسؤاله عما إذا كانت مشكلة حكم فيديو أم ساحة، أجاب: "حكم الساحة بات يعتمد على قرار حكم الفيديو وكذلك حكمي الراية، أعتقد أن أخطاء الحكام كانت أقل قبل تطبيق الفيديو".

وعن المنافسة في بطولة الدوري، أجاب عادل: "المنافسة هذا الموسم قوية للغاية، لن يستطيع أحد تخمين الهابطين أو بطل الدوري مبكرا، المنافسة ستستمر حتى الجولات الأخيرة من المنافسة".

جدير بالذكر أن المقاولون العرب يحتل حاليا المركز الحادي عشر بجدول الترتيب، بعدما جمع 4 نقاط.