رسميا.. إقالة سولشاير من تدريب مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، إقالة النرويجي أولي جونار سولشاير، بعد تراجع نتائج الفريق الإنجليزي.

ونشر النادي، بيانا رسميا عبر موقعه الالكتروني، جاء فيه: "سيظل أولي دائمًا أسطورة في مانشستر يونايتد، ومن المؤسف أننا توصلنا إلى هذا القرار الصعب".

وأضاف: "كانت الأسابيع القليلة الماضية مخيبة للآمال، لا ينبغي أن تحجب كل العمل الذي قام به خلال السنوات الثلاث الماضية لإعادة بناء أسس النجاح على المدى الطويل".

وتابع البيان: " يغادر أولي مع خالص شكرنا لجهوده، سيظل مكانه في تاريخ النادي، ليس فقط كلاعب ولكن كرجل عظيم ومدرب قدم لنا العديد من اللحظات الرائعة".

وأوضح النادي أن مايكل كاريك سيتولى المسئولية الفنية للشياطين الحمر خلال المباريات المقبلة، حتى يتم تعيين مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم.

جدير بالذكر أن المدرب النرويجي تولى المهمة الفنية لمانشستر يونايتد بشكل مؤقت في ديسمبر 2018 قبل أن يتم تعيينه بشكل رسمي في مارس 2019.