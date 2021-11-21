تشافي: ما يتردد عن أجويرو غير صحيح

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

نفى تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد لنادي برشلونة الإسباني التكهنات المثارة حول اتجاه المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو نحو الاعتزال.

وأوضح تشافي "ما يتردد غير صحيح ، لقد تحدثت معه ، إنه هادئ وسعيد ، طلبت منه أن يعود عندما يشعر بأنه في حالة جيدة".

وذكرت تقارير صحفية أمس السبت أن أجويرو سيعقد مؤتمرا صحفيا الأسبوع المقبل للإعلان عن عدم استمراره في مسيرته الاحترافية.

ولم يظهر أجويرو منذ المباراة التي تعادل فيها برشلونة مع ديبورتيفو ألافيس 1 /1 على ملعب كامب نو في 30 أكتوبر الماضي حيث تم استبداله عقب شعوره بدوار وآلم في صدره.

وأكد برشلونة لاحقا أن أجويرو لن يشارك مع الفريق لمدة ثلاثة أشهر في الوقت الذي يشتبه الأطباء في إصابة اللاعب بمشكلة في القلب والأوعية الدموية.

وغرد أجويرو /33 عاما/ في 12 نوفمبر الجاري عبر شبكة "تويتر" قائلا إنه دائما "يتحلى بالإيجابية" وسط تكهنات بشأن عدم قدرته على مواصلة اللعب.

يذكر أن تشافي نجح في الفوز على اسبانيول بهدف دون رد في مباراته الأولى مع برشلونة.