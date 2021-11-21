"رغم تداول صور لها".. القلق مستمر بشأن اختفاء بينج شواي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أكد صحفي بارز في الإعلام الحكومي الصيني أن نجمة التنس بينج شواي في آمان وبصحة جيدة في منزلها وستظهر قريبا إلى العلن لتهدئة المخاوف بشأن سلامتها.

وتم اعتبار بينج مفقودة على نطاق واسع منذ إصدار إدعاءاتها في الثاني من نوفمبر الجاري بشأن تعرضها لإساءات جنسية من قبل جانج جولي، نائب رئيس الوزراء السابق وعضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني.

وقال شيجين هو رئيس تحرير صحيفة "جلوبال تايمز" ،التي تصدر باللغة الإنجليزية ، أن بينج الفائزة بلقبين في فئة الزوجي ببطولات الجراند سلام الأربع الكبرى ، لم "ترغب في أن يتم إزعاجها".

وتردد أن ثلاث صور يزعم أنها لبينج، جرى نشرها على تطبيق "وي شات" الصيني للتواصل الإجتماعي ، مرفوقة بعبارة "نهاية أسبوع سعيدة".

وأظهرت الصور بينج وهي تجلس في غرفة ومحاطة بالدمي وترفع قطة رمادية وتحمل دمية على شكل باندا ، في كل صورة من الصور ، التي لم يتم التحقق مما إذا كانت قد التقطت مؤخرا، والتي أظهرت بينج وهي في حالة جيدة ومطمئنة.

وكتب هو عبر شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي "أؤكد من خلال مصادري الخاصة أن هذه الصور تمثل الحالة الحالية لبينج شواي".

وأضاف "في الأيام القليلة الماضية بقيت في منزلها بحرية ولم ترغب في إزعاجها ، ستظهر إلى العلن وتشارك في بعض الأنشطة قريبا".

كما أصدرت لجنة الرياضيين باللجنة الأولمبية الدولية بيانا أعربت من خلاله عن قلقها وأيدت موقف اللجنة الأولمبية الدولية بأن "الدبلوماسية الهادئة هي طريقتها المفضلة للمساعدة في تسليط الضوء على القضية".

وأضاف البيان الصادر عبر الحساب الخاص لرئيسة اللجنة إيما تيرو عبر شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي "سويا مع المجتمع الرياضي حول العالم، لجنة الرياضيين باللجنة الأولمبية الدولية تشعر بقلق بالغ بشأن وضعية بينج شواي التي شاركت ثلاث مرات في الأولمبياد ، نؤيد نهج الدبلوماسية الهادئة الذي يتم إتباعه ونأمل أن يؤدي إلى إتاحة معلومات حول مكان تواجد بينج شواي وتأكيدات على أمنها وسلامتها".

وختم البيان "نأمل أيضا أن يتم إيجاد طريقة للتفاعل المباشر بينها وبين زميلاتها".

وهددت الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات بسحب بطولاتها من الصين في حالة عدم إثبات سلامة اللاعبة.

وقال ستيف سيمون الرئيس التنفيذي للرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، إن الرابطة لم تتمكن من الوصول إلى بينج والتحدث معها مباشرة وحذر من أنه لن يكون هناك ما يعوق سحب بطولات من الصين في حالة عدم التأكد من سلامة وأمن اللاعبة.