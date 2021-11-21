مَن يخلف سولشاير في يونايتد؟ حل مؤقت وزيدان يتصدر المرشحين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن مانشستر يونايتد الإطاحة بالنرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني للفريق، عقب خسارة الفريق في خمس من آخر سبع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشفت التقارير أن مجلس إدارة مانشستر يونايتد عقد جلسة طارئة أمس السبت للفصل في مصير المدرب في أعقاب الهزيمة القاسية على ملعب واتفورد بنتيجة 4-1.

ووفقا لعدة تقارير على رأسها صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، فإن عائلة جليزر مالكي النادي خرجوا بعد خمس ساعات من المحادثات خلال الجلسة بقرار إعفاء سولشاير من مهمته.

وعلى الرغم من الوصول إلى القرار النهائي بشأن مستقبل سولشاير، فإن المالك جويل جلازر هو صاحب الكلمة الأخيرة، ليصبح الإعلان الرسمية لإقالة المدير الفني مسألة وقت.

وأشارت "تايمز" إلى أنه تم تكليف المدير العام للمجموعة، ريتشارد أرنولد، بالتفاوض على الشروط الدقيقة لرحيل سولشاير، ويُعتقد أنه سيكلف يونايتد حوالي 7.5 مليون جنيه إسترليني كمكافأة نهاية الخدمة.

ولا يوجد حتى الآن تأكيد على تولي أي مدير فني للوظيفة، لكن الأسماء المقترحة تختلف بين الفرنسي زين الدين زيدان، الأيرلندي بريندان رودجرز، الهولندي تين هاج، والإسباني لويس إنريكي.

ويخطط مانشستر يونايتد لاتخاذ هذا القرار ببطء لأنهم يريدون اختيار أفضل مدرب ممكن لهذا الدور، ويبقى زيدان الخيار الأفضل وفقا للتقارير حيث وجه ملاك النادي بسرعة التفاوض معه.

ويأمل النادي في استخدام ورقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد لإقناع زيدان بقبول مهمة تدريب الفريق، بعدما لعب تحت قيادة الفرنسي في ريال مدريد ليحصدان العديد من الألقاب.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في شبكة سكاي سبورتس أنه سيتم تعيين دارين فليتشر ومايكل كاريك مساعدي سولشاير لقيادة يونايتد بشكل مؤقت إذا لم يتم العثور على حل فوري.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة من خمس انتصارات وتعادلين مقابل خمس هزائم، ويستعد الشياطين الحمر لمواجهة فياريال الإسباني بدوري الأبطال يوم الثلاثاء.

وتولى سولشاير تدريب مانشستر بشكل مؤقت في ديسمبر 2018 خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو، وأصبح أول مدرب يفوز بأول ست مباريات له في الدوري محطما الرقم القياسي لمات باسبي، ليتم تعيينه مديرا فنيا للفريق بعقد نهائي في مارس 2019.

وأنهى مانشستر الموسم الماضي 2020/2021 في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي، لكنه يحتل الآن المرتبة السابعة بفارق ست نقاط خلف ويستهام يونايتد صاحب المركز الرابع، ويتأخر بفارق 12 نقطة عن تشيلسي المتصدر.