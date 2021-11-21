بالفيديو.. لاعب برازيلي يركل الحكم بعد تعرضه للطرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

شهدت مباراة من دوري الدرجة الثانية في البرازيل حادثا نادرا في ملاعب كرة القدم بعدما اعتدى أحد اللاعبين على حكم اللقاء بركله في قدمه.

وقام مهاجم كونفيانكا نيتو بيرولا بركل الحكم ويلتون بيريرا سامبايو في المباراة التي خسرها فريقه 1-0 أمام بونتي بريتا بالجولة قبل الأخيرة من دوري الدرجة الثانية البرازيلي.

وفي الجزء الأخير من المباراة، حصل نيتو بيرولا على البطاقة الصفراء الثانية بسبب خطأ في الدقيقة الـ85، وبعد أن أدرك أنه سيُطرد، ركل حكم المباراة في قدمه.

وتوجه بيرولا نحو الحكم قبل أن يفصل بينهما لاعبي الفريقين، وسط اعتراضات من جانب اللاعب أثناء مغادرة الملعب.

كونفيانكا خسر اللقاء أمام بونتي بريتا في الجولة قبل الأخيرة من الدوري البرازيلي Series B، ليهبط رسميا إلى دوري الدرجة الثالثة C.