رسمياً.. مان يونايتد يرضي جماهيره اخيراً و يقيل سولشاير من منصبه

قررت إدارة مانشستر يونايتد إقالة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، بعد الهزيمة أمام واتفورد برباعية لهدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، لتتحقق رغبة معظم جماهير الشياطين الحمر واخيراً بعد طول انتظار.

وأعلن مانشستر يونايتد إقالة المدير الفني النرويجي في بيان رسمي جاء فيه “يؤكد النادي أن أولي جونار سولشاير قد ترك منصبه كمدير فني للفريق.”

واضاف بيان النادي “سيظل أولي دائمًا أسطورة في مانشستر يونايتد، ومن المؤسف أننا توصلنا إلى هذا القرار الصعب. بينما كانت الأسابيع القليلة الماضية مخيبة للآمال، لا ينبغي أن تحجب كل العمل الذي قام به خلال السنوات الثلاث الماضية لإعادة بناء أسس النجاح على المدى الطويل.”

وختم بالقول “يغادر اولي مع خالص شكرنا لجهوده الدؤوبة كمدير فني وأطيب تمنياتنا للمستقبل. سيظل مكانه في تاريخ النادي دائمًا آمنًا، ليس فقط لقصته كلاعب، ولكن كرجل رائع ومدير فني قدم لنا العديد من اللحظات الرائعة. سيتم الترحيب به إلى الأبد في أولد ترافورد كجزء من عائلة مانشستر يونايتد.

وذكر مانشستر يونايتد أن مساعد سولشاير “مايكل كاريك” سيتولى الآن مسؤولية الفريق للمباريات القادمة، بينما يتطلع النادي إلى تعيين مدير فني مؤقت حتى نهاية الموسم.

وارتبطت بعض الاسماء بخلافة سولشاير في مانشستر يونايتد، من قبيل الفرنسي زين الدين زيدان، و بريندن رودجرز، و الالماني رالف رانجنيك.