الامارات | تصرف صادم.. لاعب يركل الحكم بعد تعرضه للطرد (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن تصرف صادم.. لاعب يركل الحكم بعد تعرضه للطرد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعب يركل حكماً خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية البرازيلي وسط دهشة زملائه والحضور.

وجمعت المباراة بين فريقي كونفيانكا وبونتي بريتا التي أدارها الحكم ويلتون بيريرا الذي تعرض لاعتداء من نيتو بيرولا مهاجم كونفيانكا في الدقائق الأخيرة من المواجهة التي خسرها فريقه بهدف نظيف، إذ تلقى اللاعب البطاقة الصفراء الثانية بسبب خطأ في الدقيقة 85، وعندما علم بأنه سيُطرد قام بركل الحكم.

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