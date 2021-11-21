أحمد شوبير يكشف سبب الأزمة بين كهربا وموسيماني.. ويتحدث عن إمكانية تعاقد الأهلي مع بن شرقي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن سبب الأزمة بين لاعب النادي الأهلي محمود عبدالمنعم "كهربا" والمدير الفني للفريق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بالإضافة إلى إمكانية تعاقد القلعة الحمراء مع نجم الزمالك، المغربي أشرف بن شرقي.

وأكد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "أون سبورت إف إم" اليوم الأحد، أن النجم التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وقع رسمياً على عقود تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

وأضاف حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق أن معلول قام بالتوقيع على عقود تمديد تعاقده مع الأهلى وسيقوم النادى الأحمر بالإعلان رسمياً خلال ساعات.

وتابع: "القصة انتهت بشكل رسمي معلول وقع وسعيد ومرتاح في الأهلي والنادي سيختار الوقت المناسب للإعلان ونشر صور التوقيع".

وعن سبب الأزمة بين كهربا وموسيماني، قال شوبير إنها تعود لعدم التزام اللاعب بالدور الدفاعي في الملعب، مضيفاً أن الجنوب إفريقي "شايف أن كهربا حتى الآن لم ينفذ طلباته الفنية".

وواصل شوبير: "موسيمانى بيقول كهربا لا ينفذ تعليماتي الدفاعية، هو مهاجم رائع بس دفاعياً لا يؤدى المطلوب منه، وخطتي تتطلب لاعبين هجومياً رائعين بنسبة 100% ودفاعياً رائعين بنسبة 100%".

وعن إمكانية تعاقد الأهلي مع نجم الزمالك أشرف بن شرقي، قال شوبير إن الفريق الأحمر "لن يضم أى لاعب جديد فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأشار الإعلامي إلى أن النادي الأهلي لم يدخل في مفاوضات مع بن شرقي حتى الآن، مضيفاً: "موسيماني لم يطلب باك ليفت أو باك رايت أو حارس أو جناح كل هذه الاخبار اجتهادات من أصحابها".

وأضاف شوبير: "الأهلى لن يضم أى لاعب فى الانتقالات الشتوية المقبلة إلا بقى لو لاعب (واو أوى) ، المارد الأحمر تعاقد مع لاعيبة كتير فى الصيف ولم يشارك أى منهم بشكل أساسى سوى بيرسى تاو وكمان بيتغير بإستمرار فى المباريات، وعشان كدا النادى مش هيتعاقد مع لاعيبة جديدة".

وأكمل: "أشرف بن شرقى مصاب بالفعل وعشان كدا تم استبعاده من مباراة البنك الأهلى وهى الراوية الأقوى فى الزمالك بينما البعض يقول أن بن شرقى زعلان من كارتيرون وهى رواية ضعيفة ".

وتابع شوبير: "الأهلي لم يفاوض بن شرقى حتى هذه اللحظة لم يتحدث أى مسئول أهلاوى مع اللاعب المغربى أو حتى وكيله، ولكن محدش عارف المستقبل فيه ايه ده فى علم الغيب، بس بفكركوا ساعة فرجانى ساسى اتقال بردو أن الأهلى بيفاوضه واللاعب راح قطر، بس بردو مش عايز حد يطلع يتشدق ويقول بحب الزمالك لانها قصة رخمة، ساسى اشتكى الزمالك للفيفا وقال ليا مستحقات وعايزها".

ويختتم فريق الكرة بالأهلي استعداداته، اليوم الأحد، لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الخامسة والنصف عصر غد الاثنين باستاد المحلة بالجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.