شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم مباريات الجولة الخامسة من جولات بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث تقام اليوم مواجهتان على أن تقام باقى المباريات غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء.

مباريات اليوم فى الجولة الخامسة

يلتقى اليوم فريق فاركو مع سيرامبكا فى إطار الجولة الخامسة، فى اللقاء الذى يقام فى الخامسة والنصف مساء اليوم، كما يلتقى مصر المقاصة مع الاتحاد السكندرى فى الثامنة مساءً.

مباريات الاثنين فى الجولة الخامسة

وفيما يخص باقى المباريات، فيلتقى بيراميدز مع إيسترن كومبانى، وسموحة مع طلائع الجيش، وغزل المحلة مع الأهلى، والزمالك مع البنك الأهلى، بينا يلتقى الجنة مع المصرى.

وتقام الثلاثاء مباراتان فى ختام الجولة وهما المقاولون العرب مع الإسماعيلى، وفيوتشر مع إنبى.