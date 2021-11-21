شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يدرس إعادة محمد هاني لتشكيل الأهلي أمام المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إعادة محمد هاني لاعب الفريق للتشكيل الأساسي للأهلي فى مباراة غزل المحلة غداً فى بطولة الدوري الممتاز. ويفكر موسيماني في الدفع بمحمد هاني فى التشكيل الأساسي للأهلي أمام غزل المحلة لتعويض غياب حمدى فتحي الذى حصل على بطاقة حمراء في مباراة المقاولون العرب الأخيرة وسيغيب عن لقاء الغزل غداً.

وينوي موسيماني الاستعانة بأكرم توفيق فى خط الوسط بجوار الثنائي ديانج وعمرو السولية، على أن يقود محمد هاني الجبهة اليُمنى، وسيتحدد موقف محمد هاني من المشاركة أساسياً في مباراة الغزل خلال مران اليوم.

ويختتم فريق الأهلي تدريباته عصر اليوم، الأحد، قبل التحرك إلى مدينة المنصورة للمبيت بها ثم التوجه غداً لملعب المحلة لمواجهة فريق الغزل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى، يحسم مسئولو النادى الأهلي مصير العروض التى بدأت تصل لبعض لاعبى الفريق عقب معسكر المارد الأحمر المقرر إقامتها فى الإمارات خلال ديسمبر المقبل، ورغم أن الأهلى لا يرغب فى الاستغناء عناصر الفريق الأساسية والذين تلقوا اتصالات وعروض "شفهية" من أندية خارجية يأتى فى مقدمتهم، المالى آليو ديانج ومحمد مجدى أفشة ومحمد شريف وعلى معلول إلا أن إدارة الأهلى قررت الانتظار لحين وصول هذه العروض بشكل رسمى على أن تتم مناقشتها بعد معسكر الفريق الذى سيُقام فى الإمارات خلال ديسمبر المقبل.

وقال مصدر فى الأهلى، إن إدارة النادى تترقب وصول عروض رسمية من أندية خارجية أو داخلية للبت فيها، حيث طلبت هذه الأندية ضم عدد من لاعبى الأهلى فى ميركاتو الشتاء خلال يناير المقبل، وأوضح المصدر أن مسئولى القلعة الحمراء يرغبون فى الحفاظ على القوام الأساسى للأهلى لاسيما أن الفريق سيواصل مسيرته فى بطولة دورى ابطال أفريقيا فى فبراير المقبل.

واشار المصدر إلى أن رحيل النجوم الكبار والمؤثرين فى الفريق خلال ميركاتو الشتاء سيكون أمراً صعباً للغاية أن لم يكن العرض مُغر للغاية، لكن الأمر سيكون وارد لبعض اللاعبين الذين لا يشاركون مع الفريق الفترة الماضية بشكل منتظم وتلقوا عروضاً محلية، وفى مقدمتهم، محمود وحيد الذى بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لطلائع الجيش وكذلك محمد محمود الذى اقترب هو الآخر من الرحيل فى يناير المقبل على سبيل الإعارة.