شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية زيزو والسعيد تقود الزمالك لـ3 انتصارات بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت ثنائية أحمد السيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وزميله عمر السعيد مهاجم الأبيض علامة مميزة فى مباريات الدوري الممتازخلال الموسم الحالي، قبل مواجهة البنك الأهلي فى الجولة الخامسة للبطولة والمقررة إقامتها فى الثامنة مساء غد الاثنين.

وسجل الثنائى فى فوز الزمالك بهدفين دون رد على الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأول الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

وجاء الهدف الأول عن طريق زيزو من ركلة جزاء فى الدقيقة 84، قبل أن يسجل عمر السعيد الهدف الثاني فى الدقيقة 94.

واستعرض الموقع الرسمي للزمالك سلسلة تألق الثنائي في التقرير التالي:

في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري هذا الموسم، فاز الزمالك على إنبي بهدفين الأول كان عن طريق زيزو من ركلة جزاء والثاني للسعيد برأسية قوية بعد عرضية من زيزو.

وشهدت الجولة الثانية فوز الزمالك على طلائع الجيش وجاء الهدف الأول عن طريق أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء والثاني عن طريق عمر السعيد أيضا برأسية قوية بأسيست من زيزو.

وعاد الثنائي للتألق خلال مواجهة أول أمس أمام الإسماعيلي والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد، استعاد بهما الزمالك الانتصارات في الدوري.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادًا للقاء البنك الأهلي المقرر له الإثنين المقبل والتي ستقام باستاد القاهرة.