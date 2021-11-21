شكرا لقرائتكم خبر عن الدورى يتوقف 27 نوفمبر بسبب مشاركة منتخب مصر فى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقف مسابقة الدورى العام يوم 27 نوفمبر الجارى نظرا لمشاركة منتخب مصر الأول بقيادة كيروش فى بطولة كأس العرب بالدوحة فى الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة اللاعبين النهائية المشاركين في بطولة كأس العرب المقرر اقامتها بالدوحة، وجاء ذلك بعد سلسلة اجتماعات تخللها مشاهدة جميع مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز ، وشملت القائمة 23 لاعبا روعي فيها استثمار ظروف الاختيار في تفعيل سياسة تقديم وجوه وأجيال جديدة استعدادا للارتباطات المستقبلية واسهاما في اتساع قاعدة المنتخب.

وجاءت على النحو التالي:

محمد الشناوى ومحمود جاد ومحمد صبحى فى حراسة المرمى، والدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتوح ومحمود الونش وأيمن أشرف وأحمد ياسين ومحمد عبد المنعم ومروان داوود ، وفى الوسط: حمدى فتحى وعمرو السولية ومهند لاشين وامام عاشور وعمر كمال عبد الواحد واحمد رفعت ومحمد مجدى افشة ومصطفى فتحى واحمد سيد زيزو ، والهجوم: محمد شريف ومروان حمدى واسامة فيصل وحسين فيصل.