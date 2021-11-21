شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يلجأ لرابطة الأندية لرفع الظلم التحكيمى عن ذئاب الجبل فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، عن حزنه الشديد من تعرض فريقه للظلم التحكيمى فى 3 مباريات متتالية بالدورى العام، كان آخرها مباراة الأهلى فى الجولة الرابعة للدوري، والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف، حيث شهد اللقاء هدفاً ملغياً للمقاولون بداعى التسلل بقرار من الفار.

وقال عادل فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن فريقه يعانى من ظلم كبير خلال آخر ثلاث مباريات، مؤكداً أن تقنية الفار لم تحقق العدالة الكروية لذئاب الجبل، خاصة فى اللقاء الأخير الذى شهد إلغاء هدف المقاولون فى الأهلى رغم تأكيد الكثير من الخبراء على صحة الهدف، بالإضافة إلى إلغاء الفار أيضاً لقرار الحكم باحتساب ركلة جزاء للمقاولون على حساب الأهلي.

وأضاف عادل، الكثير من الشكاوى تقدم إلى لجنة الحكام ولكن دون فائدة "الشكوى لغير الله مذلة"، ولكننا نلجأ لرابطة الأندية ولدينا أمل أن يتحسن هذا الوضع، خاصة أن المنافسة فى الدورى لا تحتمل كل هذه الأخطاء التحكيمية.

ويدخل فريق المقاولون العرب معسكراً مغلقاً اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة الإسماعيلى غداً الثلاثاء، فى اللقاء الذى يقام باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الحادى عشر بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 4 نقاط، حيث فاز المقاولون فى أول لقاء بالدورى أمام إيسترن كومباني، ثم خسر فى اللقاء التالى أمام إنبى قبل أن يتعادل مع الطلائع ويخسر من الأهلى بالجولة الماضية بهدف نظيف.