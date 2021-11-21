إبراهيموفيتش يسطر تاريخا جديدا في أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

لا يتوقف الأسطورة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي المخضرم، عن كتابة التاريخ في دوريات أوروبا الكبرى.



وخسر ميلان مباراة ماراثونية بنتيجة 3-4، عندما حل ضيفا ثقيلا على فيورنتينا، في الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

وسجل "السلطان" هدفين من ثلاثية فريقه في الدقيقتين 62 و67، وقدم مستويات متميزة رغم الخسارة برباعية.

شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات قالت إن إبرا بات أكبر لاعب على الإطلاق يسجل أكثر من هدف في مباراة واحدة، في تاريخ الدوري الإيطالي.

والأكثر إثارة أن إبرا الآن هو أكبر لاعب يسجل هدفين على الأقل في مباراة واحدة، بالدوريات الأوروبية الكبرى منذ انطلاقة القرن الحالي، وهو يبلغ من العمر 40 عاما و48 يوما.

كذلك أصبح إبرا ثالث أكثر لاعب يسجل بشكل عام في تاريخ الدوري الإيطالي، بعد أن تجاوز بيترو فيرشوفود بفارق يوم واحد فقط.

ويقف إبرا على أعتاب صدارة القائمة التاريخية، خلف الثنائي كوستاكورتا وبيولا فقط، حسب المصدر نفسه.

يذكر أن نجم ميلان سجل 5 أهداف حتى الآن، منذ انطلاقة الموسم الحالي في الدوري الإيطالي مع ميلان.