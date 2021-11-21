بعد الرباعية.. ملاك مانشستر يونايتد يطيحون بالمدرب سولشاير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 نوفمبر 2021

وافقت عائلة جليزر المالكة لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على إقالة النرويجي أولي غونار سولسكاير، من منصب الإشراف الفني على "الشياطين الحمر".



وأعلن الصحفي الإيطالي الشهير بشبكة "سكاي سبورتس"، فابريزيو رومانو، والخبير بانتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عن موافقة جويل جليزر، مالك يونايتد على قرار الإطاحة بالنرويجي من منصبه.

وكتب رومانو، عبر حسابه "تويتر": "وافقت عائلة جليزر على قرار مجلس إدارة مانشستر يونايتد بإقالة أولي غونار سولشاير. الأمر انتهى".

وأضاف: "سيعلن البيان الرسمي أن هناك اتفاقا متبادلا للانفصال مع سولشاير احتراما له".

وأوضح الصحفي إن الثنائي دارين فليتشر ومايكل كاريك، الآن جاهزين كحل فوري ومؤقت لتولي مهمة تدريب الفريق الإنجليزي حتى التعاقد مع مدير فني جديد.

وخسر مانشستر يونايتد أمام واتفورد، أمس السبت، بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتولى سولشاير مسوؤلية تدريب الفريق في 18 ديسمبر 2019، خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو المقال.

وخاض سولشاير مع مانشستر يونايتد 168 مباراة خلال تلك الفترة، فاز خلالها في 91 مباراة وخسر 40 مواجهة في حين تعادل في 37 مباراة، وخسر لقب الدوري الأوروبي أمام فياريال العام الماضي، ولم يحصد أي بطولة.