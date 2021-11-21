سبب المشادة العنيفة بين كلوب وأرتيتا خلال مباراة ليفربول وأرسنال

الشارقة - اميمة ياسر -

دخل المدير الفني لفريق ليفربول، يورجن كلوب، مع نظيره مدرب أرسنال، ميكيل أرتيتا، في مشادة عنيفة، خلال أحداث مباراة الفريقين التي أقيمت مساء أمس السبت على ملعب "أنفيلد"، وانتهت برباعية نظيفة لصالح "الريدز".

وأفادت صحيفة ”إيفنينج ستاندارد“ البريطانية، بأن المدربين دخلا في مواجهة ساخنة بعد احتكاك في الهواء بين السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول، والياباني تاكيهيرو تومياسو، لاعب آرسنال، خلال الشوط الأول من المباراة.

واعتقد أرتيتا أن ماني أمسك تومياسو بمرفقه، بينما اعترض كلوب على احتجاجات مدرب أرسنال، قبل أن يتدخل الحكم الرابع ويفصل بين المدربين عندما صاحا بغضب شديد على بعضهما البعض أثناء المواجهة بينهما على خط التماس لدرجة أن مساعد أرتيتا سحبه بعيدا قبل أن يتطور الموقف إلى ما هو أسوأ.

وتلقى كلا المدربين بطاقة صفراء من الحكم مايكل أوليفر، وبدا أنهما تبادلا المزيد من الكلمات الغاضبة مع عودة الانتباه إلى المباراة بين الفريقين على أرض الملعب.

وتلقى ماني ركلة حرة رائعة نفذها ترينت ألكسندر-أرنولد، ليسجل الهدف الأول لليفربول بضربة رأس استقرت في مرمى الحارس آرون رامسديل في الدقيقة الـ 39.

وأضاف دييجو جوتا الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 52 من زمن اللقاء.

وتمكن النجم العربي المصري، محمد صلاح، من تسجيل الهدف الثالث ليفربول في الدقيقة 73 من زمن المباراة ليعزز صدارته لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفاً، بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه جيمي فاردي، كما يتساوى فى صناعة الأهداف مع النجم الفرنسي بول بوجبا برصيد 7 لكل منهما فى صدارة اللاعبين في البريميرليج.

وأضاف الياباني مينامينو تقدم ليفربول بالهدف الرابع في الدقيقة 77 من زمن المباراة، لتنتهي المواجهة لصالح الريدز برباعية نظيفة.

وبهذه النتيجة، يحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة بفارق 4 نقاط خلف المتصدر تشيلسي، بينما يحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

وعقب المباراة، علّق كلوب على المشادة التي وقعت مع أرتيتا، حيث قال في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي": ”كان الأمر يتعلق بما يحدث، لم يكن هناك خطأ من ساديو ماني، كان يخوض تحديا نظيفا مع لاعب الخصم، لم تكن هناك مشكلة كبيرة، لم يحدث شيء، قفز لاعبان في الهواء ولم يكن هناك خطأ“.

وأضاف المدرب الألماني: ”في تلك اللحظة ظلت دكة آرسنال تهتف وكأن الأمر يستحق بطاقة حمراء، بالنسبة لي كان من الواضح أنه لم يكن هناك شيء وكان مجرد احتكاك جسدي طبيعي، ذهبت إليهم وسألتهم ماذا يريدون في تلك الحالة؟ لا يوجد أي أزمة، لقد سئمت حقا من تلك المواقف. الجميع يحاول لوم ماني في تلك الأمور“.

على الجانب الآخر، قال أرتيتا: ”كان (كلوب) يدافع عن فريقه، وكنت أدافع عن فريقي، هذا كل شيء، لا يهم، لقد تحدثت إلى يورجن كلوب بعد المباراة وقد هنأته، هذه اللحظات تتركها على أرض الملعب“.