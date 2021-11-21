شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يقترب من العودة للدوري المصري بعيداً عن بوابة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن اسم النجم التونسي فرجاني ساسي لن يتوقف عن التردد فى مصر، رغم رحيله عن الزمالك وتوقيعه للدحيل القطرى مطلع الموسم الجارى، وذلك بعد رفض اللاعب كل محاولات الزمالك لاستمراره بسبب العرض المادى الكبير الذي يحظى به مع ناديه القطري.

وترددت أنباء عن وجود رغبة لدى إدارة الدحيل فى الاستغناء عن فرجاني ساسي سواء فى الشتاء القادم أو بنهاية الموسم، لعدم ظهوره بالمستوى المأمول منذ انتقاله إليه ليقوم أحد الوسطاء بعرض اللاعب على إدارة بيراميدز والتى رحبت بضم اللاعب بشرط تقاضيه راتبا فى متناول النادي، وذلك لوجود اقتناع تام بإمكانيات اللاعب وأنه سيمثل إضافة واضحة للفريق حال انضمامه إليه.

ويتحفظ فرجاني ساسي على العودة للزمالك بعد الأزمات الكبيرة التى حدثت بين الطرفين فى الوقت الذى يعد اللاعب خارج حسابات الأهلي لعدة أسباب، منها أن النادي يتواجد على قوته حالياً 6 أجانب 5 منهم تم قيدهم فى قائمة الفريق فيما تم قيد النيجيري جونيور أجاي في قائمة الانتظار، والثاني هو الراتب المرتفع الذي يحصل عليه اللاعب والذي يتقاضى أكثر من 2.2 مليون يورو سنوياً وهو الأمر الذي ترفضه إدارة الأهلي للحفاظ على هدوء غرفة الملابس والسبب الثالث هو عدم وجود حاجة فنية اليه لوجود أكثر من لاعب يُجيد اللعب في مركزه ومنهم محمد محمود وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.