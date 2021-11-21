شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يرشح نجم المقاولون لخلافة فرجاني ساسي فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشح خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عبد الله ياسين صانع ألعاب المقاولون العرب للانضمام إلى نادى الزمالك فى الميركاتو الشتوي المرتقب، مؤكداً أن اللاعب يمكنه تعويض الدور الذى كان يقوم به التونسي فرجاني ساسي مع الفريق الأبيض قبل رحيله مع نهاية الموسم الماضي عن قلعة ميت عقبة.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: نصيحة للزمالك عايزين لاعب رقم 8 و مهاري جدا مافيش غير عبد الله ياسين لاعب المقاولون لاعب رائع و لعبه يشبه فرجاني ساسي.

وأعلن الجهاز الفني للزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قائمة مباراة الفريق لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها غداً الاثنين بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز. ويدخل الفريق معسكرا مغلقا مساء اليوم استعدادا للمباراة.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - حمزة المثلوثي - حازم إمام.

خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - أحمد سيد "زيزو" - محمد أوناجم - مصطفى فتحي - أيمن حفني.

الهجوم : عمر السعيد - سيف الدين الجزيري.

وشهدت القائمة استبعاد المغربى أشرف بن شرقى بعدما عانى اللاعب من الإصابة بإلتواء فى الأنكل خلال مواجهة الإسماعيلى، كما ضم حازم إمام بعد انتهاء فترة إيقافه.