شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجان اتحاد المصارعة فى المجلس الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى اتحاد المصارعة برئاسة عصام نوار من تشكيل لجان الاتحاد المختلفة فى أول اجتماع لمجلس إدارة للاتحاد عقب انتخابات الجمعية العمومية.

تقرر تعيين أحمد زكى للجنة الحكام، ومحمد محمود شئون الفروع، إبراهيم مصطفى للجنة المسابقات، وأشرف حافظ رئيسا للجنة الفنية، و نبيل الشوربجى للجنة العلمية، وأحمد راشد للجنة شئون اللاعبين ، وعلاء قنديل للجنة القانونية بينما يتولى محمود المتبولي رئيسا للجنة المدربين.

وفاز عصام نوار برئاسة اتحاد المصارعة لدورة انتخابية ثانية بعد حصوله على 12 صوتا مقابل 10 لمنافسه هانى علام، ومحمد محمود نائب الرئيس بـ16 صوتاً.

السكرتير محمود السيد 12 صوتا، ونبيل الشوربجى فى منصب أمانة الصندوق حصل على 17 صوتاً.

وفى العضوية أشرف حافظ 14 صوتا، وإبراهيم عادل 15 صوتا، ومحمد عادل 11 صوتا، والسيد جمعة 13 صوتا، وتجرى الإعادة بين الثنائي محمد السبع وأحمد راشد.