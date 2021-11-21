شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: كأس العرب مش فى دماغ كيروش وهو مسيطر بقوة على جهازه الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر لايولى اهتماماً كبيراً ببطولة كأس العرب ويعتبرها مجرد مباريات ودية للتجهيز للبطولة الأفريقية، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" فى رأيى كان لازم كيروش يضم محمد أبو جبل وطارق حامد وحسين الشحات ومحمود علاء ومحمد إبراهيم وأحمد سمير لقائمة منتخب فى كأس العرب".

ويضيف شوبير:" اتفاجئت ان فى أسماء كتيرة مش موجودة فى المنتخب، كيروش فى مش فى دماغه بطولة كأس العرب عايز يعدى دور أو دورين بس وبيعتبرها مجرد مباريات ودية للبطولة الافريقية، كلنا خلف كيروش وخلف منتخب مصر ونتمنى أن مغامرات كيروش تكلل بالنجاح".

وأكمل شوبير:" بس لازم كيروش يعرف أنه هيتحاسب والحساب فى مصر مش سهل، هو للأمانة مش مدرب عنيد بدليل أنه مشى أفشة وزيزو ومحمد شريف ورجعهم تانى، ولكن مغامراته كتير ونجاح تجربته مع عمر مرموش جمدت قلبه وجرأته، ونتمنى أن مغامراته تنجح ومندفعش ثمنها فى الأخر".

وتابع شوبير:" اتكلمت مع كيروش فى مباراة فيوتشر وحسيت أنه مسيطر بقوة على جهازه وهما بيثقوا فيه بس هو قراره من دماغه وعنده تعليق على الملاعب وتنظيم المسابقة فى مصر وتحس أنه درس الكرة المصرية فى وقت قصير".