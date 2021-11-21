شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى لن يضم أى لاعب فى يناير.. والتعاقد مع بن شرقى فى "علم الغيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الاعلامى أحمد شوبير أن النادى الاهلى لن يضم أى لاعب جديد فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيراً إلى أن المارد الأحمر لم يدخل فى مفاوضات مع المغربى أشرف بن شرقى لاعب الزمالك حتى الآن، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم :" موسيمانى لم يطلب باك ليفت أو باك رايت أو حارس أو جناح كل هذه الاخبار اجتهادات من أصحابها".

ويضيف شوبير:" الأهلى لن يضم أى لاعب فى الانتقالات الشتوية المقبلة إلا بقى لو لاعب "واو أوى" ، المارد الأحمر تعاقد مع لاعيبة كتير فى الصيف ولم يشارك أى منهم بشكل أساسى سوى بيرسى تاو وكمان بيتغير بإستمرار فى المباريات، وعشان كدا النادى مش هيتعاقد مع لاعيبة جديدة".

وعن أشرف بن شرقى علق شوبير:" أشرف بن شرقى مصاب بالفعل وعشان كدا تم استبعاده من مباراة البنك الأهلى وهى الراوية الأقوى فى الزمالك بينما البعض يقول أن بن شرقى زعلان من كارتيرون وهى رواية ضعيفة "

وتابع :" الأهلى لم يفاوض بن شرقى حتى هذه اللحظة لم يتحدث أى مسئول أهلاوى مع اللاعب المغربى أو حتى وكيله، ولكن محدش عارف المستقبل فيه ايه ده فى علم الغيب، بس بفكركوا ساعة فرجانى ساسى اتقال بردو أن الأهلى بيفاوضه واللاعب راح قطر، بس بردو مش عايز حد يطلع يتشدق ويقول بحب الزمالك لانها قصة رخمة، ساسى اشتكى الزمالك للفيفا وقال ليا مستحقات وعايزها".