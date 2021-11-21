شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: علي معلول وقع رسمياً للأهلى.. وهذا سر أزمة كهربا وموسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن التونسى على معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى وقع رسمياً على عقود تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء، مشيراً إلى أن سبب الازمة بين كهربا وموسيمانى مدرب المارد الأحمر تعود لعدم التزام اللاعب بالدور الدفاعى فى الملعب، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى أون سبورت إف إم :" على معلول قام رسمياً بالتوقيع على عقود تمديد تعاقده مع الأهلى وسيقوم النادى الأحمر بالإعلان رسمياً خلال ساعات".

ويضيف شوبير:" القصة انتهت بشكل رسمى معلول وقع وسعيد ومرتاح فى الأهلى والنادى سيختار الوقت المناسب للإعلان ونشر صور التوقيع".

وعن كهربا قال شوبير:" الخلاف بين موسيمانى وكهربا أن موسيمانى شايف أن كهربا حتى الآن لم ينفذ طلباته الفنية، موسيمانى بيقول كهربا لاينفذ تعليماتى الدفاعية هو مهاجم رائع بس دفاعياً لايؤدى المطلوب منه، وخطتى تتطلب لاعبين هجومياً رائعين بنسية 100% ودفاعياً رائعين بنسبة 100%".

يختتم فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الخامسة والنصف عصر غد الاثنين باستاد المحلة بالجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ستاد التتش ثم يعلن موسيمانى قائمة المباراة التي تتوجه للمحلة لدخول معسكر مغلق هناك.

وحذر موسيمانى لاعبيه من خطورة مباراة غزل المحلة، مشدداً على ضرورة التركيز واستغلال أنصاف الفرص للخروج بالنقاط الثلاث أمام منافس عنيد يقدم مباريات كبرى أمام المارد الأحمر، لاسيما على ملعبه ووسط أنصاره ضمن خطة الأهلى لاستعادة درع الدوري الغائب .