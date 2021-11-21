شكرا لقرائتكم خبر عن 65 ألف جنيها غرامة الاتحاد السكندرى فى نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية توقيع عقوبة مالية وايقاف للاعبى سلة الاتحاد السكندري والجهاز الفنى والإدارى، على خلفية رفض استلام الميداليات فى نهائي بطولة الدورى أمام الأهلى.

وقررت لجنة مسابقات السلة إيقاف اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى لحين سداد قيمة الغرامة المالية الموقعة على الفريق.

ووصلت الغرامة المالية إلى 65 ألف جنيه، بواقع 3 آلاف على كل لاعب ومثلها على أفراد الجهاز الطبى والإدارى بينما 5 آلاف على المدير الفنى للفريق.

توج فريق كرة السلة رجال بالنادى الأهلى بلقب دورى المرتبط بعد التغلب على نظيره الاتحاد السكندرى، بنتيجة 67/69، فى إياب نهائى الدورى الذى يقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، وحسم البطولة لصالح الفريق.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل بين الفريقين، إلا أن الأهلى تقدم وحافظ على تقدمه، حيث انتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلى 16\18، بينما انتهت الفترة الثانية 33\33.