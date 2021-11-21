شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى طلب عودة عبد المنعم فى يناير.. ومباراة المحلة قسمت ضهر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى طلب عودة محمد عبد المنعم مدافعه المعار لفيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ولكن ناديه رفض قطع الإعارة، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم :" الإهلى طلب من مسئولى فيوتشر عودة محمد عبد المنعم فى يناير بناء على رغبة موسيمانى الذى أبدى إعجابه بقدرات اللاعب".

ويضيف شوبير:" أنا مش عارف الأهلى إزاى فرط فى محمد عبد المنعم 3 مواسم وهو مدافع رائع بالشكل دا، مسئولى فيوتشر رفضوا طلب الأهلى وقالوله إحنا عايزين كل اللاعيبة تكمل لنهاية الموسم ومش هينفع نسيب حد فى يناير وإحنا لسه فى أول مواسمنا بالدوري".

وعن مباراة المحلة قال شوبير:" مباراة الأهلى مع غزل المحلة تمثل عنق الزجاجة للأهلى لكن خسارة هذه المباراة بالموسم الماضى كانت سبباً فى خسارة بطولة الدوري وقسمت ضهر الأهلى، وموسيمانى اجتمع مع لاعيبة الأهلى وقالهم مش هنضيع الدوري زى السنة اللى فاتت وقالهم بلاش حد يزهق الموسم طويل ومحدش يزعل أنه مش بيشارك والكل هياخد فرصته".

وتابع شوبير:" محمد عودة فاجئنى بنتائجة الرائعة مع غزل المحلة والفلاحين لن يكونوا صيداً سهلا لاى فريق وسيكون ضيف مزعج وثقيل لاى فريق وخاصة أمام الأهلى سيكافح غزل المحلة من أجل الفوز أو على أقصى تقدير التعادل".