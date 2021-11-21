شكرا لقرائتكم خبر عن السقا يكشف سر تألق مروان محسن مع فيوتشر: لاعب كبير يتدرب أكثر من الصغار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفريق فيوتشر، سر تألق مروان محسن مع الفريق، بعدما نجح في إحراز هدفين بعد مرور 4 جولات كان آخرها أمام "إيسترن كومبانى" في المباراة التى أقيمت على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى، وانتهت بفوز فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقال السقا في تصريحت تلفزيونية متحدثاً عن مروان محسن: مروان شخصية محترمة للغاية ولاعب كبير يتدرب أكثر من الصغار، وعلي ماهر مدرب الفريق يضرب به المثل في المحاضرات الفنية.

واصل: مروان محسن يسعى لإعادة إثبات نفسه ونحن نساعده على ذلك نفسيا ولكن أولا هو من يساعد نفسه.

وسجل مروان محسن مع الأهلي فريقه السابق في موسم 2020/2021 هدف وحيد في شباك فيتا كلوب الكونغولى بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا خلال المشاركة فى 24 مباراة بكل البطولات.

استعاد مروان محسن، جزءا من بريقه بعدما شهدت أول 3 جولات من بطولة الدورى تألقه مع فريقه الجديد واستطاع المساهمة في هدفين في 3 مباريات.

وعاد مروان محسن للتهديف فى بطولة الدورى المصرى بعد غياب 393 يوما، حيث نجح اللاعب فى تسجيل الهدف الأول لفيوتشر في مرمى المصري البورسعيدي فى المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدورى العام.

وتعود آخر أهداف مروان محسن فى بطولة الدورى المصرى مع الأهلى عندما سجل ثنائية فى شباك إنبى يوم 7 أكتوبر 2020 أى ما يقرب من عام و28 يوما.